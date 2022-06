Gazzetta – Ora è ufficiale, Lukaku è dell’Inter. Duetto con Zhang (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-29 20:29:59Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Il presidente e il belga sono apparsi in un video sul canale Instagram della società: “Guardate chi ho qua…Segnerai tanti gol vero?”. E il centravanti: “Sono qui per questo, e mantengo le promesse” Alle 6.15 lo sbarco a Linate, in serata l’ufficialità, con un video su Instagram che ritrae Lukaku e il presidente Zhang in un Duetto che fa già sognare il popolo nerazzurro. Prima, era stato il momento di centinaia di persone che avevano gridato il suo nome. Per ringraziarle, a Romelu era bastato un sorriso, affacciandosi a una finestra del palazzo del Coni. Il Lukaku-bis è così ufficialmente iniziato, seguendo le orme… dell’estate 2019. Persino il primo avversario in campionato, il Lecce, sarà lo stesso ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-29 20:29:59Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Il presidente e il belga sono apparsi in un video sul canale Instagram della società: “Guardate chi ho qua…Segnerai tanti gol vero?”. E il centravanti: “Sono qui per questo, e mantengo le promesse” Alle 6.15 lo sbarco a Linate, in serata l’ufficialità, con un video su Instagram che ritraee il presidentein unche fa già sognare il popolo nerazzurro. Prima, era stato il momento di centinaia di persone che avevano gridato il suo nome. Per ringraziarle, a Romelu era bastato un sorriso, affacciandosi a una finestra del palazzo del Coni. Il-bis è così ufficialmente iniziato, seguendo le orme… dell’estate 2019. Persino il primo avversario in campionato, il Lecce, sarà lo stesso ...

