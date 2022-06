Mps: l'aumento di capitale fa crollare il titolo in borsa (Di mercoledì 29 giugno 2022) La prossima settimana l'amministratore delegato Luigi Lovaglio sarà a Milano e Londra per presentare agli investitori il piano industriale Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 29 giugno 2022) La prossima settimana l'amministratore delegato Luigi Lovaglio sarà a Milano e Londra per presentare agli investitori il piano industriale

Pubblicità

AlessioGobbis : RT @classcnbc: MPS SUL FONDO A PIAZZA AFFARI #Mps ancora pesante (-9%) dopo aver perso ieri il 6,9%. I dubbi degli investitori riguardereb… - classcnbc : MPS SUL FONDO A PIAZZA AFFARI #Mps ancora pesante (-9%) dopo aver perso ieri il 6,9%. I dubbi degli investitori ri… - nino_longobardi : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia C'è qualcuno nel tuo partito che sa di Borsa, di mercati, di azioni? A me sembra pr… - nino_longobardi : @borghi_claudio Appunto. Non avete detto mezza parola sull'aumento di capitale di #SAIPEM che è una delle più gross… - rob_milano : RT @AnsaToscana: Nuovo ko in Borsa (-8,5%), per Mps sfida aumento ed esuberi. Titolo in asta di volatilità dopo aver perso ieri il 6,9% #AN… -