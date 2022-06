Crespo | ' Rom | io ti capisco Milano è il top E io vinsi tre scudetti'

Pubblicità

Come Lukaku, prima di Lukaku. A inaugurare il viaggio Inter - Chelsea - Inter è stato Hernan. Venduto dai nerazzurri ai Blues nell'estate del 2003, passato in prestito al Milan nel 2004, tornato al Chelsea nel 2005 e, infine, tornato all'Inter nel 2006, ma con il cartellino sempre di ... Lukaku-Inter, Crespo: "Ti capisco. E io vinsi tre scudetti" - La Gazzetta dello Sport Inter, le parole di Hernan Crespo. L'ex attaccante nerazzurro ha detto la sua sull'arrivo di Lukaku e tirato in ballo Hector Cuper ...