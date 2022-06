Le 4 persone a processo per le minacce via mail al Ministro della Salute Speranza (Di martedì 28 giugno 2022) Avevano creato account fittizi pensando di non poter mai essere individuati e identificati. Pensavano che celarsi dietro all’anonimato permettesse loro di poter inviare mail minatorie, con insulti e auspici di morte nei confronti del Ministro della Salute per le decisioni prese durante le prime ondate della pandemia Covid. Ovviamente, però, avevano fatto male i loro conti e ora 4 persone andranno a processo per le minacce inviate a Roberto Speranza. LEGGI ANCHE > Frattesi e la solita storia dell’hacker che si sbaglia al posto tuo quando si pubblica una foto di nudo Un odio diffuso a macchia di leopardo su tutto il territorio italiano. Da Nord a Sud. L’inchiesta che porterà, dal prossimo 20 settembre davanti a un giudice monocratico, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 giugno 2022) Avevano creato account fittizi pensando di non poter mai essere individuati e identificati. Pensavano che celarsi dietro all’anonimato permettesse loro di poter inviareminatorie, con insulti e auspici di morte nei confronti delper le decisioni prese durante le prime ondatepandemia Covid. Ovviamente, però, avevano fatto male i loro conti e ora 4andranno aper leinviate a Roberto. LEGGI ANCHE > Frattesi e la solita storia dell’hacker che si sbaglia al posto tuo quando si pubblica una foto di nudo Un odio diffuso a macchia di leopardo su tutto il territorio italiano. Da Nord a Sud. L’inchiesta che porterà, dal prossimo 20 settembre davanti a un giudice monocratico, ...

