La Rai cambia idea: Noi-La serie chiude, Noi 2 non ci sarà (Di martedì 28 giugno 2022) Purtroppo bisogna prendere atto con le cose che non hanno funzionato e la serie Noi, non ha funzionato. E il problema non sono stati solo gli ascolti. Anche per questo motivo, la seconda stagione di Noi non si farà. Nonostante, pochi giorni dopo la chiusura della fiction, si fosse paventata la possibilità di fare Noi 2, oggi è arrivata la conferma. Il set è chiuso, la seconda stagione di Noi non andrà in onda, non si farà. Come dicevamo in precedenza, le cose che non hanno funzionato sono state diverse: il cast ( imbarazzante per alcune scelte, soprattutto in quelli che dovevano essere i protagonisti principali); il riadattamento: se scegli di portare una fiction in Italia devi darle un nuovo volto, devi caratterizzarla, non puoi rendere tutto identico a quello che si è visto negli Usa, una brutta copia. Lo strepitoso successo di This Is Us: quando una ...

