Ius scholae, Mauri (Pd): "Non è una battaglia ideologica ma di civiltà" (Di martedì 28 giugno 2022) Mercoledì 29 giugno la Camera dei deputati discuterà la proposta di legge sulla cittadinanza che mira a introdurre lo “ius scholae”. Il testo, presentato dal deputato cinque stelle Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, prevede che un minore possa ottenere su richiesta la cittadinanza se ha risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e ha frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici presso istituti del sistema nazionale di istruzione. La proposta di legge arriva alla Camera con l’appoggio di diverse forze politiche, ma la sua approvazione sarà tutt’altro che facile, dice il deputato del Partito Democratico Matteo Mauri al Foglio, perché “per alcuni continua a essere una partita ideologica. Lega e Fratelli d’Italia, che hanno presentato 700 emendamenti in ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 giugno 2022) Mercoledì 29 giugno la Camera dei deputati discuterà la proposta di legge sulla cittadinanza che mira a introdurre lo “ius”. Il testo, presentato dal deputato cinque stelle Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, prevede che un minore possa ottenere su richiesta la cittadinanza se ha risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e ha frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici presso istituti del sistema nazionale di istruzione. La proposta di legge arriva alla Camera con l’appoggio di diverse forze politiche, ma la sua approvazione sarà tutt’altro che facile, dice il deputato del Partito Democratico Matteoal Foglio, perché “per alcuni continua a essere una partita. Lega e Fratelli d’Italia, che hanno presentato 700 emendamenti in ...

Pubblicità

elio_vito : Non credo alla destra, a Meloni, a Salvini (Forza Italia è come sempre al traino) quando dicono che non cambieranno… - FrancescoLollo1 : Bollette e carburanti alle stelle, inflazione in costante crescita, imprese e famiglie in difficoltà, ma Letta pens… - SusannaCeccardi : Khaby ha 21 anni, è un tiktoker senegalese e vive in Italia da quando ha 1 anno. Mentre imperversano i dibattiti su… - fineditutto : Ecco dove vuole arrivare il PD: far arrivare qua il maggior numero possibile di invasori afroisla e regalare loro l… - terryvale : RT @elio_vito: Non credo alla destra, a Meloni, a Salvini (Forza Italia è come sempre al traino) quando dicono che non cambieranno la legge… -