Isola 16 | trionfa Nicolas Vaporidis!

È appena terminata la finale della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi che ha visto vincere, dopo 99 giorni, Nicolas Vaporidis. Secondo posto per Luca Daffrè, terza Carmen Di Pietro. Al quarto posto si è classificata Mercedesz Henger, al quinto Marialaura De Vitis e Nick Luciani sesto. La puntata finale è iniziata con i saluti di Ilary Blasi agli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. La conduttrice ha dato il benvenuto a tutti i naufraghi eliminati oltre che ai parenti ed agli amici. Ad arrivare in finale sono stati sei naufraghi: Mercedesz, Luca Daffrè, Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani e Marialaura De Vitis. La padrona di casa si è collegata con Alvin che ha accolto i sei finalisti in Palapa. Prima eliminazione della serata. La semifinale si era conclusa con l'apertura del televoto tra Mercedesz ed ...

