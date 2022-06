Gazzetta: De Laurentiis deve vendere prima di pensare a nuovi acquisti, Deulofeu in stand-by (Di martedì 28 giugno 2022) Il diktat di De Laurentiis – scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – è chiaro: vendere prima di puntellare la rosa a disposizione di Spalletti. Anche perché finora di acquisti il Napoli ne ha già fatti tre: Kvaratskheila, Olivera e il riscatto di Anguissa. È ora di monetizzare, dunque, prima di puntare a un quarto difensore centrale (ammesso che l’Empoli riscatti Luperto) e a sostituire altre eventuali partenze. Il principale indiziato a partire è Politano. Il primo nome sulla lista dei partenti, visto che per i big le offerte ufficiali latitano, è quello di Matteo Politano, reduce dagli impegni con la Nazionale di Mancini. Lui è in vacanza in Spagna e proprio in terra iberica si è recato di recente il suo agente, Mario Giuffredi, per iniziare una trattativa con il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) Il diktat di De– scrive l’edizione odierna delladello Sport – è chiaro:di puntellare la rosa a disposizione di Spalletti. Anche perché finora diil Napoli ne ha già fatti tre: Kvaratskheila, Olivera e il riscatto di Anguissa. È ora di monetizzare, dunque,di puntare a un quarto difensore centrale (ammesso che l’Empoli riscatti Luperto) e a sostituire altre eventuali partenze. Il principale indiziato a partire è Politano. Il primo nome sulla lista dei partenti, visto che per i big le offerte ufficiali latitano, è quello di Matteo Politano, reduce dagli impegni con la Nazionale di Mancini. Lui è in vacanza in Spagna e proprio in terra iberica si è recato di recente il suo agente, Mario Giuffredi, per iniziare una trattativa con il ...

