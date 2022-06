Eriksen valuta il suo futuro | arrivata una proposta anche dal Leicester

(Di martedì 28 giugno 2022) Christianstando il suo: tra le offerte ne èunadalIldiè ancora tutto da scrivere. L’ex Inter è tornato a giocare in Premier League con il Brentford, ma il suo contratto è in scadenza e deve decidere dove andare. Il danese ha ricevuto in queste settimana offerte importanti da Mster United e Tottenham, oltre che dalla sua attuale società. Il Times ha rivelatodi un’offerta delper il centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

TUTTO mercato WEB

Christiansta valutando il suo futuro: tra le offerte ne è arrivata una anche dal Leicester Il futuro diè ancora tutto da scrivere. L'ex Inter è tornato a giocare in Premier League con il Brentford, ma il suo contratto è in scadenza e deve decidere dove andare. Il danese ha ricevuto in ...Commenta per primo Sky Sports UK racconta di una nuova proposta per Christian. Arriva direttamente dal Brentford, che ha messo sul piatto un contratto a lungo termine per il centrocampista danese. Il giocatore sta valutando la proposta, nelle prossime settimane ... Eriksen valuta la sua prossima squadra, anche il Leicester si aggiunge alle pretendenti