“È morto davanti alla figlia”. Choc in spiaggia: Bruno salva dei bimbi in mare e il suo cuore non regge (Di martedì 28 giugno 2022) L’eroe, secondo definizione, è colui che mette a rischio la propria vita per salvarne di altre. E non c’è altro modo di raccontare l’incredibile vicenda di Bruno Padovani morto per salvare dei bambini. L’uomo, anziano di 82 anni, è deceduto poco dopo aver salvato dall’annegamento alcuni minori. Turista di Nogara, nel veronese, l’uomo è spirato sulla spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina, nel ravennate. Nel momento del pericolo Bruno non si è di certo tirato indietro e si è tuffato per salvare quattro bambini tra 8 e 10 anni che rischiavano di annegare. Dopo averne portato in salvo uno, è stato forse stroncato da un malore per la fatica. È successo dopo le 18.30 quando i bimbi, appartenenti a una comitiva di origine magrebina, non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022) L’eroe, secondo definizione, è colui che mette a rischio la propria vita perrne di altre. E non c’è altro modo di raccontare l’incredibile vicenda diPadovaniperre dei bambini. L’uomo, anziano di 82 anni, è deceduto poco dopo averto dall’annegamento alcuni minori. Turista di Nogara, nel veronese, l’uomo è spirato sullatra Lido Adriano e Punta Marina, nel ravennate. Nel momento del pericolonon si è di certo tirato indietro e si è tuffato perre quattro bambini tra 8 e 10 anni che rischiavano di annegare. Dopo averne portato in salvo uno, è stato forse stroncato da un malore per la fatica. È successo dopo le 18.30 quando i, appartenenti a una comitiva di origine magrebina, non ...

bafio55 : RT @DomaniGiornale: Raffaele La Capria ogni volta che poteva faceva uso d’ironia; il suo essere sempre un po’ sfottente non si fermava nem… - DomaniGiornale : Raffaele La Capria ogni volta che poteva faceva uso d’ironia; il suo essere sempre un po’ sfottente non si fermava… - sissiisissi2 : @NemesiBg Che amarezza, dove hanno preso la laurea? Come a quel povero cantante che lo hanno rispedito a casa con u… - infoitinterno : Salento, malore in spiaggia davanti ai bagnanti: morto un turista - hoavutolerose : Il polverone per un riccone che è morto oggi. Ma che cosa ce ne frega cristo vi preoccupaste per chi crepa sul seri… -