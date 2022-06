Pubblicità

Il'biscione' che potrebbe far cadere in tentazione qualcuno potrebbe essere l' Inter : il ... nel 1965, lascia il capoluogo piemontese per accasarsi ai rivali del Napoli , insieme a...Ci sarà anche Zdenek Zeman al premio Cesarini. Appuntamento martedìa Morrovalle (Macerata) all'Auditorio San Francesco dove è in programma un talkshow dal ... Michele Padovano, Josè, ... Altafini: 'Il prossimo campionato sarà una vera schifezza' Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l'ex calciatore, José Altafini, ha espresso la propria opinione in merito al prossimo campionato di Serie A. "Sarà un campionato bruttissimo, una vera schifezza. Perché ...L’ex calciatore Josè Altafini ha parlato della situazione attuale del campionato di Serie A ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sarà un campionato ...