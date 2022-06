Un Posto Al Sole anticipazioni: Raffaele coinvolto in un reato, ormai ha perso lucidità (Di lunedì 27 giugno 2022) Raffaele rischia di mettere a repentaglio la sua vita e la sua famiglia. Cosa farà il protagonista di Un Posto Al Sole? Raffaele Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Raffaele Giordano sarà sempre più coinvolto dal clan Argento. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 si Rai 3. Raffaele Giordano é finito nel mirino della mafia e nelle prossime puntate accadrà davvero di tutto. La sua vita è cambiata nelle ultime settimane dopo le pressioni e le minacce degli scagnozzi di Argento. Il portiere di palazzo Palladini ha deciso di tacere con la sua famiglia, ma la ... Leggi su direttanews (Di lunedì 27 giugno 2022)rischia di mettere a repentaglio la sua vita e la sua famiglia. Cosa farà il protagonista di UnAlUnAl(Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAlGiordano sarà sempre piùdal clan Argento. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 si Rai 3.Giordano é finito nel mirino della mafia e nelle prossime puntate accadrà davvero di tutto. La sua vita è cambiata nelle ultime settimane dopo le pressioni e le minacce degli scagnozzi di Argento. Il portiere di palazzo Palladini ha deciso di tacere con la sua famiglia, ma la ...

Pubblicità

Giusepp96797398 : @LaVeritaWeb Diteglielo a @Capezzone che ora si professa atlantista, dove Bidet fa la guerra col culo nostro e Drag… - anima_brigante : Tutti felici che è estate e vanno al mare... Io c ho solo voglia di trasferirmi in Lapponia o in Norvegia... Un qu… - Giovann00341278 : RT @straditeresa: @YoshiIrai @BubuCc3 Un poveraccio in cerca di visibilità e di un posto al sole. Ieri Renziano sfegatato, poi Zingarettia… - straditeresa : @YoshiIrai @BubuCc3 Un poveraccio in cerca di visibilità e di un posto al sole. Ieri Renziano sfegatato, poi Zinga… - ParliamoDiNews : Un posto al sole: Vaporidis associato alla soap, ma anche stavolta si tratta di una fake news #Offertedilavoro… -