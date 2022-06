McMurtry Speirling - In arrivo una versione stradale | costerà più di 1 milione di euro

(Di lunedì 27 giugno 2022) La rivoluzionariaha sbancato il Goodwood Festival of Speed conquistando il nuovo record del percorso. Non poteva quindi esserci occasione migliore per annunciare l'avvio della produzione, in piccola serie, della sportiva estrema a propulsione elettrica. La più veloce di sempre è elettrica. LaAutomotive si è permessa il lusso di cancellare il precedente primato di Nick Heidfield, siglato ben 23 anni fa con la McLaren MP4/13 di Formula 1. Max Chilton, che ha lavoro allo sviluppo della vettura, è riuscito nell'impresa percorrendo la salita di Goodwood in soli 39,08 secondi, ovvero 1.5 secondi in meno della monoposto di Woking e anche 8 decimi in meno del tempo non ufficiale siglato dalla Volkswagen ID.R nel 2019. La, insomma, ha dato prova delle proprie qualità: la piccolissima ...

