"Ma cos'è?": clamorosa gaffe di Mentana con Damiano Tommasi neosindaco. In diretta... (Di lunedì 27 giugno 2022) In diretta gli imprevisti sono dietro l'angolo. Lo sa bene Enrico Mentana che, lasciata per un po' la diretta sulla guerra in Ucraina, si dedica ai ballottaggi. Il direttore del Tg di La7 si è infatti collegato con i suoi telespettatori per seguire i risultati. Primo tra i vincitori annunciati, Damiano Tommasi. Il candidato del centrosinistra ha strappato Verona agli avversari. Inutile dire che l'esultanza non è mancata. Al momento del collegamento, infatti, Mentana ha tentato in tutti i modi di chiedere al nuovo sindaco un commento, ma niente, la troppa confusione e alcuni problemi di audio, hanno messo a serio rischio la diretta. Prima ancora era accaduto anche a Catanzaro, dove l'inviata ha tentato invano di intervistare il neo-sindaco di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Ingli imprevisti sono dietro l'angolo. Lo sa bene Enricoche, lasciata per un po' lasulla guerra in Ucraina, si dedica ai ballottaggi. Il direttore del Tg di La7 si è infatti collegato con i suoi telespettatori per seguire i risultati. Primo tra i vincitori annunciati,. Il candidato del centrosinistra ha strappato Verona agli avversari. Inutile dire che l'esultanza non è mancata. Al momento del collegamento, infatti,ha tentato in tutti i modi di chiedere al nuovo sindaco un commento, ma niente, la troppa confusione e alcuni problemi di audio, hanno messo a serio rischio la. Prima ancora era accaduto anche a Catanzaro, dove l'inviata ha tentato invano di intervistare il neo-sindaco di ...

