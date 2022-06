La retorica dem dei diritti sopprime ogni discussione: abortita la libertà di espressione (Di lunedì 27 giugno 2022) A ben vedere la Corte suprema Usa non ha fatto che il suo mestiere: non ha espresso un parere favorevole o contrario all'aborto, ma ha attestato che esso non è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione come possono essere quelli alla vita, alla libera espressione, alla proprietà. La reazione inconsulta dei media progressisti di mezzo mondo alla sentenza mette in luce uno slittamento semantico, e quindi sostanziale, realizzatosi negli ultimi decenni: idee legittime ma non autoevidenti come quelle degli "abortisti" vengono sottratte alla discussione e collocate in quella comfort zone che sono "i diritti", sempre più coincidenti con la visione progressista. Con il risultato che chi ha idee contrarie viene zittito a priori in quanto le sue idee lederebbero sacri principi. Ciò è particolarmente deleterio nel caso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) A ben vedere la Corte suprema Usa non ha fatto che il suo mestiere: non ha espresso un parere favorevole o contrario all'aborto, ma ha attestato che esso non è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione come possono essere quelli alla vita, alla libera, alla proprietà. La reazione inconsulta dei media progressisti di mezzo mondo alla sentenza mette in luce uno slittamento semantico, e quindi sostanziale, realizzatosi negli ultimi decenni: idee legittime ma non autoevidenti come quelle degli "abortisti" vengono sottratte allae collocate in quella comfort zone che sono "i", sempre più coincidenti con la visione progressista. Con il risultato che chi ha idee contrarie viene zittito a priori in quanto le sue idee lederebbero sacri principi. Ciò è particolarmente deleterio nel caso ...

