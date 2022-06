Barba | si allunga la lista delle pretendenti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il mercato in uscita del Benevento potrebbe accendersi da un momento all’altro. Si stanno intensificando giorno dopo giorno le voci che riguardano il reparto offensivo, con Lapadula e Moncini pronti a fare le valigie, ma anche in difesa potrebbe esserci una vera rivoluzione. Capellini è andato a colmare numericamente il vuoto lasciato dalla partenza di Vogliacco, ma su Glik esono in corso riflessioni da tempo. Il centrale difensivo romano, in particolar modo, è molto ambito sia in A che in B, con tante società che hanno mostrato interesse per le sue prestazioni. In massima serie la Sampdoria e il Lecce sono sulle sue tracce da tempo così come il Bari in serie B. L’ultimo dei rumors riguarda invece il Pisa, che nei giorni scorsi ha ingaggiato Rolando Maran dopo la separazione a sorpresa con D’Angelo. Visto l’ingaggio ...