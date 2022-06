Aggressione carcere Airola, Ciambriello: “Spostare i detenuti problematici non è la soluzione” (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, interviene sull’episodio di violenza accaduto nell’Istituto minorile di Airola, in provincia di Benevento. Un giovane detenuto straniero avrebbe scatenato una rivolta, picchiando un altro ristretto e così innescando una rissa. Lo stesso era stato, da poco, trasferito dal carcere di Treviso, dove ha danneggiato alcune aree dell’Istituto. Sull’evento critico, il Garante campano dichiara: “Ipotizzare un nuovo trasferimento del detenuto presso un altro Istituto di pena minorile non può rappresentare una risoluzione. Qui si tratta di un problema educativo: se una persona vive un disagio, cova rabbia e rancore, manifesta violenza contro sé stesso ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele, interviene sull’episodio di violenza accaduto nell’Istituto minorile di, in provincia di Benevento. Un giovane detenuto straniero avrebbe scatenato una rivolta, picchiando un altro ristretto e così innescando una rissa. Lo stesso era stato, da poco, trasferito daldi Treviso, dove ha danneggiato alcune aree dell’Istituto. Sull’evento critico, il Garante campano dichiara: “Ipotizzare un nuovo trasferimento del detenuto presso un altro Istituto di pena minorile non può rappresentare una ri. Qui si tratta di un problema educativo: se una persona vive un disagio, cova rabbia e rancore, manifesta violenza contro sé stesso ...

Pubblicità

lanuovariviera : Ancora un'aggressione in carcere. Agente colpito in pieno volto da un detenuto a Marino del Tronto - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Rintracciato 14 anni dopo la violenta aggressione alla compagna. Un manovale di 44 anni l'aveva trascinata per i capelli e r… - TgrRaiFVG : Rintracciato 14 anni dopo la violenta aggressione alla compagna. Un manovale di 44 anni l'aveva trascinata per i ca… - Gazzettino : Aggressione e tentato omicidio, il 51enne non risponde al giudice e resta in carcere - PiuValliTV : TAFFERUGLI IN CARCERE, SFREGIATO AGENTE Ancora un’aggressione all’interno del carcere di via Gleno a Bergamo. L’u… -