Oslo: due persone uccise in una sparatoria davanti a una discoteca gay durante il Pride, diversi i feriti (Di sabato 25 giugno 2022) E' successo in un locale frequentato da gay e particolarmente affollato in questi giorni per l'Oslo Pride Leggi su corriere (Di sabato 25 giugno 2022) E' successo in un locale frequentato da gay e particolarmente affollato in questi giorni per l'

Pubblicità

repubblica : Norvegia, Pride di sangue a Oslo: sparatoria in un club Lgbt+, almeno due morti e diversi feriti. Un arresto - Agenzia_Ansa : Sparatoria in una discoteca gay di Oslo, due morti e diversi feriti (alcuni gravi). Arrestata una persona - StigmabaseF : Oslo, sparatoria in una discoteca gay: due persone uccise. Un arresto - Il video - Open: Sono state uccise due pers… - StigmabaseF : Oslo: due persone uccise in una sparatoria in una discoteca gay durante il Pride, diversi i feriti: E' successo in… - sacspo : RT @RaiNews: Arrestato un sospetto. Identificate tre scene del crimine. La polizia ha isolato i testimoni oculari in un hotel. https://t.co… -