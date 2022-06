Luigi Di Maio "entra nel Pd". Prime, esplosive conferme dal Nazareno (Di sabato 25 giugno 2022) C'è una voce che gira nei Palazzi del potere a Roma. Luigi Di Maio, tra qualche mese, potrebbe entrare nel Pd. Uno scenario clamoroso, visto che una manciata di anni fa era proprio l'allora capo del Movimento 5 Stelle a gridare "mai con il partito di Bibbiano". Oggi il ministro degli Esteri ha lasciato i 5 Stelle per fondare il suo progetto dichiaratamente centrista, Insieme per il futuro, "contro ogni populismo e sovranismo". Una dichiarazione di intenti che è insieme uno schiaffo a Giuseppe Conte, capo dei 5 stelle, e un sorprendente allineamento con il Nazareno. Di Maio nel Pd, dunque? Le chiacchiere sono arrivate all'orecchio di Enrico Letta. Sorprendentemente, però, il segretario dem non smentisce, e a Repubblica si limita a un molto diplomatico: "discorso prematuro". Come dire, ne ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) C'è una voce che gira nei Palazzi del potere a Roma.Di, tra qualche mese, potrebbere nel Pd. Uno scenario clamoroso, visto che una manciata di anni fa era proprio l'allora capo del Movimento 5 Stelle a gridare "mai con il partito di Bibbiano". Oggi il ministro degli Esteri ha lasciato i 5 Stelle per fondare il suo progetto dichiaratamente centrista, Insieme per il futuro, "contro ogni populismo e sovranismo". Una dichiarazione di intenti che è insieme uno schiaffo a Giuseppe Conte, capo dei 5 stelle, e un sorprendente allineamento con il. Dinel Pd, dunque? Le chiacchiere sono arrivate all'orecchio di Enrico Letta. Sorprendentemente, però, il segretario dem non smentisce, e a Repubblica si limita a un molto diplomatico: "discorso prematuro". Come dire, ne ...

