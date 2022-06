Jacobs conquista il quinto titolo italiano dei 100 metri in 10'12

(Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Marcellha vinto il suoconsecutivo nei 100correndo la finale in 10"12 con un leggero vento contrario. Sul rettilineo del 'Raul Guidobaldi' di Rieti il campione olimpico dei 100, al rientro alle gare dopo 38 giorni a seguito di un guaio muscolare, è apparso un po' arrugginito nella prima parte di gara. il doppio oro olimpico Marcell@crazylongjumper trionfa agli Assoluti di Rieti con 10.12 (-0.9),successo consecutivo nei 100. Ali 10.16, Tortu 10.24, Patta 10.28 Ph. Grana/FIDAL #Rieti2022 pic.twitter.com/7roZoj9PcH — Atletica Italiana (@atleticaitalia) June 25, 2022 Prudente, un po' trattenuto ma l'importante è essere ritornato a sfrecciare in gara. Marcell ...

Negli ultimi metrisi è poi disteso. Giovedì prossimo Marcellsarà in gara a Stoccolma nel meeting della Diamond League.Nella gara più attesa del giorno, i 100 metri maschili , Marcellrispetta il pronostico ... dopo il miglior tempo nella batterie, eil titolo di campione italiano grazie al suo 13 45. ...Nello sprint decisivo, invece, manca un pelo di brillantezza nel finale ad Ori per ripetersi a livello cronometrico, ma è comunque settimo con un più che positivo 21”13. Nuovi personali per Mussi e Or ...Roberto Orlando e Marcell Jacobs medaglia d'oro ai Campionati italiani individuali Assoluti di Rieti rispettivamente nel lancio del giavellotto e nei 100 metri. Bronzo per Elisa Naldi nel salto in lun ...