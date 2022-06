Draghi decide per tutti. Ucraina-Ue e tetto sul gas suoi successi (Di venerdì 24 giugno 2022) Mario Draghi ottiene due importanti successi nel Consiglio europeo che si è tenuto ieri a Bruxelles. Il presidente del Consiglio, oltre ad aver insistito per l'ingresso nell'Ue dell'Ucraina e della Moldavia e aver ottenuto il sì degli altri Stati, ha anche spinto sull'imposizione del tetto al prezzo del gas a livello europeo. E su questo ha già raccolto il favore del presidente francese, Emmanuel Macron, che fino a fine mese è presidente di turno dell'Unione. Ma la sfida è convincere gli Stati più scettici, rappresentati da Germania e Paesi Bassi. E i vertici li convoca il presidente del Consiglio europeo. La posizione del cancelliere tedesco Scholz però si è ammorbidita, mentre il presidente olandese Rutte resta contrario: "Presto per decidere". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 giugno 2022) Marioottiene due importantinel Consiglio europeo che si è tenuto ieri a Bruxelles. Il presidente del Consiglio, oltre ad aver insistito per l'ingresso nell'Ue dell'e della Moldavia e aver ottenuto il sì degli altri Stati, ha anche spinto sull'imposizione delal prezzo del gas a livello europeo. E su questo ha già raccolto il favore del presidente francese, Emmanuel Macron, che fino a fine mese è presidente di turno dell'Unione. Ma la sfida è convincere gli Stati più scettici, rappresentati da Germania e Paesi Bassi. E i vertici li convoca il presidente del Consiglio europeo. La posizione del cancelliere tedesco Scholz però si è ammorbidita, mentre il presidente olandese Rutte resta contrario: "Presto perre". Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

AnnaMariaMadia1 : @mara_carfagna @SkyTG24 Il método Draghi cioe' decide tutto lui e voi siete solo i suoi servi? - 950Alpa : RT @lupovittorio42: Nota la differenza... Il dittatore Putin, eletto decide per tutti. Il democratico Draghi, non eletto invia armi col 60%… - CARLA78120656 : @Dissidente62 MATTARELLA,DRAGHI.. e l' arroganza di chi decide AUTONOMAMENTE senza il consenso popolare e,da tempo,… - pameladiverona : RT @lupovittorio42: Nota la differenza... Il dittatore Putin, eletto decide per tutti. Il democratico Draghi, non eletto invia armi col 60%… - LuciaGalli1827 : @massimogara Decidiamo insieme cioè decide Draghi? -