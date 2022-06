Asse con l’Inter Arriva Pirola, Pinamonti c’è (Di venerdì 24 giugno 2022) di Marco De Martino SALERNO – Comincia a delinearsi il mercato della Salernitana. Ad una settimana dal raduno, appare ormai chiaro che della squadra che ha compiuto il miracolo salvezza rimarrà poco o nulla, con il direttore sportivo Morgan De Sanctis pronto a plasmare un gruppo giovane guidato da qualche calciatore più esperto e da un paio di stelle. Il sacrificio di Ederson appare inevitabile innanzitutto per motivi di bilancio: la plusvalenza di circa dieci milioni che il club granata otterrà dalla sua cessione, quasi certamente all’Atalanta, verrà iscritta a bilancio ripianando entro il primo semestre le perdite accumulate nel dispendioso mercato invernale dello scorso gennaio. In più la Salernitana sistemerà due se non tre caselle libere in organico, accaparrandosi talenti seguiti da diversi clubs. SUMMIT CON l’Inter Ieri pomeriggio De Sanctis è stato a Milano per ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 giugno 2022) di Marco De Martino SALERNO – Comincia a delinearsi il mercato della Salernitana. Ad una settimana dal raduno, appare ormai chiaro che della squadra che ha compiuto il miracolo salvezza rimarrà poco o nulla, con il direttore sportivo Morgan De Sanctis pronto a plasmare un gruppo giovane guidato da qualche calciatore più esperto e da un paio di stelle. Il sacrificio di Ederson appare inevitabile innanzitutto per motivi di bilancio: la plusvalenza di circa dieci milioni che il club granata otterrà dalla sua cessione, quasi certamente all’Atalanta, verrà iscritta a bilancio ripianando entro il primo semestre le perdite accumulate nel dispendioso mercato invernale dello scorso gennaio. In più la Salernitana sistemerà due se non tre caselle libere in organico, accaparrandosi talenti seguiti da diversi clubs. SUMMIT CONIeri pomeriggio De Sanctis è stato a Milano per ...

