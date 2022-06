Ultime Notizie – Palermo, bimbo di 9 anni beve metadone: è grave (Di giovedì 23 giugno 2022) Un bambino di 9 anni è stato ricoverato, in gravi condizioni, all’Ospedale dei Bambini di Palermo per aver ingerito del metadone. Il piccolo è arrivato da Pioppo trasportato col 118. Con lui anche i genitori. Le analisi tossicologiche hanno confermato un’overdose da metadone. Indagini, condotte dai carabinieri, sono in corso per capire dove e come il bambino abbia ingerito la droga. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Un bambino di 9è stato ricoverato, in gravi condizioni, all’Ospedale dei Bambini diper aver ingerito del. Il piccolo è arrivato da Pioppo trasportato col 118. Con lui anche i genitori. Le analisi tossicologiche hanno confermato un’overdose da. Indagini, condotte dai carabinieri, sono in corso per capire dove e come il bambino abbia ingerito la droga. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

