Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo #ANSA - TgLa7 : ++ Bimba rapita nel Catanese, trovato il cadavere ++ - LIDAMUGNAI : RT @rtl1025: ?? Un cadavere senza testa è stato trovato la notte scorsa sull'Appennino forlivese. È il corpo di #FrancoSeveri, agricoltore… - Ansa_ER : Trovato cadavere senza testa sull'Appennino forlivese. È il corpo di un agricoltore di 55 anni del luogo #ANSA -

Nessun mezzo agricolo è statonei pressi del, per una eventuale ipotesi di un incidente sul lavoro. Ad una prima sommaria ricognizione sul, la morte risalirebbe a 24 - 48 ...Valle D'Aosta, escursionista di 72 anni scomparso da ieri:morto in un torrente Sono finite ... Ildell'uomo, secondo quanto riportano i colleghi de La Stampa , giaceva in un torrente ...Un cadavere senza testa, quello di Franco Severi, agricoltore cinquantacinquenne, è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri a Civitella, nel Forlivese, in una scarpata vicina all’abitazione in cui ...Un cadavere senza testa è stato trovato la notte scorsa sull'Appennino forlivese. È il corpo di Franco Severi, agricoltore di 55 anni , che abitava poco ...