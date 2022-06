Le sculture di Arnaldo Pomodoro si aprono per mostrarci la loro l’interiorità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 giugno 2022)è nato nel Montefeltro il 23 giugno del 1926 ma ha vissuto a Pesaro. Dal 1954 vive e lavora a Milano. Molte delle sue opere – vista laimponenza – sono presenti in spazi urbani all’aperto in Italia e all’estero, oltre che nelle raccolte d’arte maggiori del mondo. L’artista si occupa prevalentemente di scultura, sebbene la sua carriera sia costellata da numerose ricerche anche in altri campi: il teatro, la grafica e la poesia.muove i passi nel solco della scultura postmodernista Sfera con Sera,, Cortile della Pigna, Musei Vaticani, 2016Con l’artista si perde innanzitutto il carattere tradizionale della scultura, che diviene più che mai specchio dell’intimità. Tra le varie innovazioni è curioso notare come il ...