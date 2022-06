Eastbourne, Giorgi travolge Tomova ed è in semifinale contro Ostapenko (Di giovedì 23 giugno 2022) È un Camila Giorgi show, quello che è andato in scena nei quarti di finale del Wta 500 di Eastbourne contro la bulgara Tomova. L'azzurra in versione rullo compressore ha spazzato via la rivale per 6 - ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 giugno 2022) È un Camilashow, quello che è andato in scena nei quarti di finale del Wta 500 dila bulgara. L'azzurra in versione rullo compressore ha spazzato via la rivale per 6 - ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : Giorgi nei quarti a Eastbourne ?? Reduce dai quarti a Birmingham, negli ottavi Camila batte la spagnola Garbine Mugu… - Eurosport_IT : SUPER CAMILA! ?????? Ottima prova della Giorgi che batte la Muguruza in 2 set ed approda ai quarti di finale ad Eastb… - SuperTennisTv : ?? GRANDE Camila! #Giorgi si impone in due set su Tomova (6-2 6-1) e torna per il 2° anno di fila in semifinale a… - Aquila6811 : RT @infoitsport: Giorgi spettacolare, è dominio totale contro Tomova: è in semifinale a Eastbourne - infoitsport : Giorgi spettacolare, è dominio totale contro Tomova: è in semifinale a Eastbourne -