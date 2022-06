Calciomercato Torino: due nomi caldi per sostituire Bremer (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo quanto riportato da La Stampa, il Torino ormai avrebbe già dato per certa la partenza di uno dei sui giocatori più preziosi: Gleison Bremer. Il club piemontese infatti si sta guardando intorno per cerare un sostituto che sia all’altezza di prendere il mano il reparto difensivo. Sul taccuino della dirigenza granata sarebbero finiti in pole position Oumar Solet e Duje Caleta-Car. Oumar Solet è un francese classe 2000 (22 anni), scommessa del Salisburgo, il club della Mole avrebbe già raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore senza però essere riusciti a scendere a compromessi con il club di appartenenza. La richiesta che porta avanti il Salisburgo nei confronti del Torino è di 10 milioni di euro. Solet Caleta Car Torino Mercato Duje Caleta-Car è un difensore croato classe 1996 in forza ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo quanto riportato da La Stampa, ilormai avrebbe già dato per certa la partenza di uno dei sui giocatori più preziosi: Gleison. Il club piemontese infatti si sta guardando intorno per cerare un sostituto che sia all’altezza di prendere il mano il reparto difensivo. Sul taccuino della dirigenza granata sarebbero finiti in pole position Oumar Solet e Duje Caleta-Car. Oumar Solet è un francese classe 2000 (22 anni), scommessa del Salisburgo, il club della Mole avrebbe già raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore senza però essere riusciti a scendere a compromessi con il club di appartenenza. La richiesta che porta avanti il Salisburgo nei confronti delè di 10 milioni di euro. Solet Caleta CarMercato Duje Caleta-Car è un difensore croato classe 1996 in forza ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | I dettagli dell'incontro tra @TorinoFC_1906 e @OM_Officiel per Luis Henrique - DiMarzio : Il #Torino ha raggiunto l’accordo con Oumar #Solet. Tra poco inizieranno al via le trattative con #RedBull - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato un incontro la prossima settimana tra @Inter e @TorinoFC_1906 per discutere del futuro… - CorriereGranata : ?? #Torino, sondaggio per Musa #Barrow: la richiesta del #Bologna è alta, c'è distanza tra le parti. Al momento non… - CalcioTime_it : Il Verona lavora un doppio colpo di prospettiva. I nomi sono quelli di Filippo Ranocchia e Augstin Martegani,… -