Cagliari-Monza, dopo Cragno si lavora ad un altro possibile affare (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Cagliari è ancora scottato dalla brutta retrocessione di quest'anno, in Sardegna l'umore non è dei migliori anche perché una squadra con la tradizione e la storia del club sardo deve calcare ben altri palcoscenici. La società però sta dimostrando di avere fame e grinta di riprendersi al più presto la Serie A, cominciando dall'allestire una squadra che possa competere e lottare per la vittoria finale; anche se il campionato di Serie B 2022/23 sarà tutt'altro che semplice. Cagliari Monza Mercato Il Cagliari infatti, sta trovando nel Monza un buon interlocutore di mercato visto che sono più di uno i giocatori trattati da queste due società. La trattativa per portare l'estremo difensore Cragno in Brianza è ormai ai dettagli ed a breve dovrebbe esserci la ...

