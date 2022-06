Storia di 'Gigi Bici', ucciso perché non voleva più uccidere (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI – Lui, all'inizio, aveva detto sì ad aiutarla a far del male all'ex marito, forse a ucciderlo, con la promessa di un compenso. Alla fine però si è tirato indietro e lei lo ha ucciso con la pistola che gli aveva prestato per aggredire la vittima prescelta punendolo per l'improvvisa retromarcia. E' scarna e terribile la trama dell'omicidio di Luigi Criscuolo, popolare a Pavia come ‘Gigi Bici' per il suo negozio di Biciclette, così come raffigurata dagli inquirenti che pure hanno avuto bisogno di molti mesi e accertamenti tecnici per arrivare alla loro verità. Le lettere per il 'riscatto" Barbara Pasetti non è solo la donna che ha ingannato i familiari del commerciante chiedendogli dei soldi in cambio della sua liberazione quando era sparito nel nulla ma sarebbe anche la sua assassina. Era già in carcere per ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI – Lui, all'inizio, aveva detto sì ad aiutarla a far del male all'ex marito, forse a ucciderlo, con la promessa di un compenso. Alla fine però si è tirato indietro e lei lo hacon la pistola che gli aveva prestato per aggredire la vittima prescelta punendolo per l'improvvisa retromarcia. E' scarna e terribile la trama dell'omicidio di Luigi Criscuolo, popolare a Pavia come ‘' per il suo negozio diclette, così come raffigurata dagli inquirenti che pure hanno avuto bisogno di molti mesi e accertamenti tecnici per arrivare alla loro verità. Le lettere per il 'riscatto" Barbara Pasetti non è solo la donna che ha ingannato i familiari del commerciante chiedendogli dei soldi in cambio della sua liberazione quando era sparito nel nulla ma sarebbe anche la sua assassina. Era già in carcere per ...

