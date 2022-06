Maradona segna il “gol del secolo” all’Inghilterra – 22 giugno 1986 – VIDEO (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il 22 giugno 1986 Diego Armando Maradona stende con una doppietta l’Inghilterra ai quarti del Mondiale del Messico con la sua Argentina Diego Armando Maradona non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Giocatore unico, per molti il migliore del mondo, e uomo dannatamente controverso. Ci sono però stati alcuni momenti nel corso della sua carriera che hanno contribuito ad alimentarne il mito. Uno di questi è sicuramente il quarto di finale della Coppa del Mondo organizzata in Messico tra Argentina e Inghiltera. In quella partita del 22 giugno 1986 Maradona si mostra al mondo in tutto il suo essere, fuoriclasse dotato di una tecnica oltre ogni immaginazione unita ad una astuzia e ad una voglia di vincere che lo portano anche ad infrangere le regole pur ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il 22Diego Armandostende con una doppietta l’Inghilterra ai quarti del Mondiale del Messico con la sua Argentina Diego Armandonon ha sicuramente bisogno di presentazioni. Giocatore unico, per molti il migliore del mondo, e uomo dannatamente controverso. Ci sono però stati alcuni momenti nel corso della sua carriera che hanno contribuito ad alimentarne il mito. Uno di questi è sicuramente il quarto di finale della Coppa del Mondo organizzata in Messico tra Argentina e Inghiltera. In quella partita del 22si mostra al mondo in tutto il suo essere, fuoriclasse dotato di una tecnica oltre ogni immaginazione unita ad una astuzia e ad una voglia di vincere che lo portano anche ad infrangere le regole pur ...

