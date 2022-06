Calciomercato Juventus, pronto il super colpo in difesa: Allegri può sorridere (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un difensore centrale che prenda il posto di Chiellini; Allegri sta per essere accontentato con un grande colpo di mercato. Sul finale della scorsa stagione, la Juventus ha salutato Giorgio Chiellini; il centrale bianconero, complice la mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali del Qatar, ha deciso di andare a vivere una nuova avventura. Assenza pesante per Allegri costretto, in vista del futuro, a rinunciare ad uno dei migliori difensori del campionato italiano. Forza fisica, abilità nel gioco aereo, nell’uno contro uno e quel giusto mix tra determinazione e cattiveria agonistica che hanno sempre caratterizzato la carriera di Chiellini. Trovare un sostituto non sarà per nulla semplice ma la Juventus potrebbe aver trovato il profilo ideale. AnsafotoAllegri ha bisogno, sul mercato, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un difensore centrale che prenda il posto di Chiellini;sta per essere accontentato con un grandedi mercato. Sul finale della scorsa stagione, laha salutato Giorgio Chiellini; il centrale bianconero, complice la mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali del Qatar, ha deciso di andare a vivere una nuova avventura. Assenza pesante percostretto, in vista del futuro, a rinunciare ad uno dei migliori difensori del campionato italiano. Forza fisica, abilità nel gioco aereo, nell’uno contro uno e quel giusto mix tra determinazione e cattiveria agonistica che hanno sempre caratterizzato la carriera di Chiellini. Trovare un sostituto non sarà per nulla semplice ma lapotrebbe aver trovato il profilo ideale. Ansafotoha bisogno, sul mercato, ...

