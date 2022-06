Barbarie contro i cristiani: due fratelli, accusati da un Imam di blasfemia, condannati a morte in Pakistan (Di mercoledì 22 giugno 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. blasfemia e integralismo. Le sfumature del mondo lo rendono incredibilmente affascinante. La diversità di pensiero, di culture, oltre che di lingue e tradizioni rendono l’essere umano uno scrigno di unicità. Le differenze di fede, quelle purtroppo, sono spesso causa di atrocità. Nel medioevo; ancora prima con le persecuzioni dei cristiani. Le crociate e le guerre sante. Ancora oggi; nulla di diverso. Due fratelli cristiani, Qaiser Ayub e Amoon Ayub, accusati di blasfemia, in carcere dal 2011, su denuncia di un Imam musulmano, stanno per essere giustiziati dopo la condanna a morte, già comminata in primo grado, dall’Alta Corte di Lahore, nella sua sezione di Rawalpindi. I due sono stati incriminati per aver compiuto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo.e integralismo. Le sfumature del mondo lo rendono incredibilmente affascinante. La diversità di pensiero, di culture, oltre che di lingue e tradizioni rendono l’essere umano uno scrigno di unicità. Le differenze di fede, quelle purtroppo, sono spesso causa di atrocità. Nel medioevo; ancora prima con le persecuzioni dei. Le crociate e le guerre sante. Ancora oggi; nulla di diverso. Due, Qaiser Ayub e Amoon Ayub,di, in carcere dal 2011, su denuncia di unmusulmano, stanno per essere giustiziati dopo la condanna a, già comminata in primo grado, dall’Alta Corte di Lahore, nella sua sezione di Rawalpindi. I due sono stati incriminati per aver compiuto ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Barbarie contro i cristiani: due fratelli, accusati da un Imam di blasfemia, condannati a morte in Pakistan… - incoere : In Italia grande rispetto x Putin che lotta contro il governo fantoccio ucraino nazista e criminale e la barbarie u… - EllennaElle08 : Un incontro con il tema che possono fare gli artisti contro le barbarie ci Matei Visniec e Bruno Manzzoni - AdamoLoi : RT @GCerqueti: “La memoria è il più potente antidoto contro la barbarie” (Liliana Segre nella lettera di ringraziamento per il Premio Sosta… - GCerqueti : “La memoria è il più potente antidoto contro la barbarie” (Liliana Segre nella lettera di ringraziamento per il Pre… -