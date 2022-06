“Adesso parlo io”. Francesco Oppini e Cristina, rottura freschissima tra i due. E lei rompe il silenzio così (Di mercoledì 22 giugno 2022) Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono lasciati. Ora la cosa sembra confermata dopo che la ragazza ha detto la sua riguardo… l’amore. Nessuno di noi può dimenticare la loro grande passione al GF Vip 5. In quel caso Oppini è rimasto incrollabile al rapporto che aveva fuori dalla casa proprio con Cristina. Ora però le cose sono cambiate e di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Non solo: qualche mese fa il figlio di Alba Parietti a Casa Chi ha anche parlato del possibile matrimonio con Cristina: “Certo che parliamo delle nozze, però al momento non è la nostra priorità”. E ancora: “Però ovviamente parliamo di matrimonio. Tommaso come testimone? Di sicuro sarà invitato alla festa, così come tanti altri gieffini, potrebbe anche fare da testimone certo. A lui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)Tomasini si sono lasciati. Ora la cosa sembra confermata dopo che la ragazza ha detto la sua riguardo… l’amore. Nessuno di noi può dimenticare la loro grande passione al GF Vip 5. In quel casoè rimasto incrollabile al rapporto che aveva fuori dalla casa proprio con. Ora però le cose sono cambiate e di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Non solo: qualche mese fa il figlio di Alba Parietti a Casa Chi ha anche parlato del possibile matrimonio con: “Certo che parliamo delle nozze, però al momento non è la nostra priorità”. E ancora: “Però ovviamente parliamo di matrimonio. Tommaso come testimone? Di sicuro sarà invitato alla festa,come tanti altri gieffini, potrebbe anche fare da testimone certo. A lui ...

Pubblicità

aldotorchiaro : #M5S precipata in una crisi interna senza sbocchi. Tra poco si riunisce il Consiglio nazionale su eventuale espulsi… - marieta99044909 : @matteorenzi Sono anni che aspetto questo momento e adesso dovrei non parlare? Eh no, io ci parlo e come, perché m… - Scootigera : @zarlino Loro sono fortunati a non essere razzisti e omofobi perché quarant’anni fa una gattara con le Birkenstock… - xcinefilax : @evilnelle Non lo so non ci parlo e non ho intenzione di scriverle però vorrei sapere se era una jerulina adesso - alexcampy89 : @luigideluca_ @PBerizzi -