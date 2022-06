Valentina Vezzali | “Una task force attiva h24 per contrastare la pirateria”

(Di martedì 21 giugno 2022) Un modello perlacon un lavoro in sinergia da parte di tutti gli attori facenti parte dell’industria audiovisiva; è questo l’obiettivo di, Sottosegretaria allo sport intervenuta questa mattina durante gli “Stati Generali della lotta allatra legalità e sicurezza“, manifestazione andata in scena all’auditorium dell’Ara Pacis di Roma. L’autorità durante il suo discorso ha confermato la volontà di dar vita a una24 ore su 24 per cercare di fermare un fenomeno sempre più in espansione: “Lo sport è fra le industrie più colpite dallain Italia – ha detto– A livello normativo la politica sta cercando di porre rimedio e a questo riguardo, ...

Si prosegue con i saluti istituzionali di, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Delega allo Sport. "Per contrastare il fenomeno della pirateria è ...