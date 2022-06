Una Vita, anticipazioni 22 giugno: Ramòn pronuncia un aggressivo discorso alla commemorazione e fa parlare i giornali. Felipe migliora e Azucena tiene a distanza Guillermo (Di martedì 21 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 22 giugno: tra i protagonisti della puntata di domani ci sarà Ramòn, che farà molto parlare di sé. Poi vedremo dei cambiamenti in positivo per Felipe; Azucena non si comporterà bene con Guillermo per via del suo fidanzato e Fabiana sarà delusa e arrabbiata con Servante. Una Vita, anticipazioni 22 giugno: Ramòn attacca politici e governo alla commemorazione. L’indomani i giornali ne parlano Ramòn, dopo aver deciso di partecipare e parlare alla commemorazione delle vittime dell’attentato tra cui, come è noto Antonito e Carmen, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 21 giugno 2022) Una22: tra i protagonisti della puntata di domani ci sarà, che farà moltodi sé. Poi vedremo dei cambiamenti in positivo pernon si comporterà bene conper via del suo fidanzato e Fabiana sarà delusa e arrabbiata con Servante. Una22attacca politici e governo. L’indomani ine parlano, dopo aver deciso di partecipare edelle vittime dell’attentato tra cui, come è noto Antonito e Carmen, ...

