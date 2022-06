Tour de France 2022, gli scalatori: da Pogacar a Roglic, passando per Vlasov e Martinez, sarà una parata di stelle (Di martedì 21 giugno 2022) Manca sempre meno all’inizio dell’evento più atteso dell’intero calendario delle due ruote. Venerdì 1 luglio partirà da Copenhagen l’edizione numero 109 del Tour de France. Dalla capitale danese fino a Parigi dopo 21 frazioni che incoroneranno il nuovo vincitore. Come sempre, il prestigio, la storia ed il ricco montepremi della Grande Boucle, attirano i nomi più importanti ed altisonanti del panorama internazionale. Questo assunto risulta particolarmente vero se si parla degli scalatori, veri grandi protagonisti della corsa e destinati a lottare per la vittoria finale. Il primo nome è ovviamente quello di Tadej Pogacar, re incontrastato delle ultime due edizione e grande favorito anche per quest’anno. Lo sloveno è tornato alle corse al Giro di Slovenia, in casa, e l’ha fatto a suo modo, dominando e regalando ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Manca sempre meno all’inizio dell’evento più atteso dell’intero calendario delle due ruote. Venerdì 1 luglio partirà da Copenhagen l’edizione numero 109 delde. Dalla capitale danese fino a Parigi dopo 21 frazioni che incoroneranno il nuovo vincitore. Come sempre, il prestigio, la storia ed il ricco montepremi della Grande Boucle, attirano i nomi più importanti ed altisonanti del panorama internazionale. Questo assunto risulta particolarmente vero se si parla degli, veri grandi protagonisti della corsa e destinati a lottare per la vittoria finale. Il primo nome è ovviamente quello di Tadej, re incontrastato delle ultime due edizione e grande favorito anche per quest’anno. Lo sloveno è tornato alle corse al Giro di Slovenia, in casa, e l’ha fatto a suo modo, dominando e regalando ...

Pubblicità

LucaSaugo : TaT del giorno: dovete scegliere il vostro capitano per il Tour de France tra il Vincenzo Nibali del 2014 e il Tade… - sportal_it : Tour de France, un pezzo da novanta dà forfait - LiKytai8 : RT @NicolaPorro: Siamo alla follia: le insensate norme anti Covid stanno falcidiando uno gli sport più amati dal pubblico ?? - SteveFerrando : MAGNIFICO ?? Il Tour de France sta arrivando! ps: non solo in Danimarca ?? - JorgeRAP1973 : RT @SpazioCiclismo: La Jumbo-Visma ufficializza la sua ambiziosa selezione per il Tour de France #TDF2022 -