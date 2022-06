Roma, una microspia nel Comando dei Vigili a Tor Bella Monaca: nascosta sotto la scrivania (Di martedì 21 giugno 2022) Roma. I Vigili Urbani sarebbero stati spiati nel corso delle ultime settimane. Come? Con una cimice alla 007 nascosta in ufficio, precisamente sotto la scrivania. Uno strumento di rilevamento abbastanza potente in grado di captare tutto quello che è stato detto all’interno dei quel luogo. La notizia è riportata oggi dal quotidiano online Leggo.it. Una cimice nel Comando dei Vigili di Roma Il caso è scoppiato al VI Gruppo Torri della Polizia Municipale di Roma, più precisamente dalla squadra amministrativa, che si occupa di controllare le licenze commerciali, di effettuare i sopralluoghi nei locali e anche di verificare gli abusi edilizi nel quartiere di Tor Bella Monaca, un quartiere notoriamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022). IUrbani sarebbero stati spiati nel corso delle ultime settimane. Come? Con una cimice alla 007in ufficio, precisamentela. Uno strumento di rilevamento abbastanza potente in grado di captare tutto quello che è stato detto all’interno dei quel luogo. La notizia è riportata oggi dal quotidiano online Leggo.it. Una cimice neldeidiIl caso è scoppiato al VI Gruppo Torri della Polizia Municipale di, più precisamente dalla squadra amministrativa, che si occupa di controllare le licenze commerciali, di effettuare i sopralluoghi nei locali e anche di verificare gli abusi edilizi nel quartiere di Tor, un quartiere notoriamente ...

