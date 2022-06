Ponte dei Diavoli, stop al ponteggio: sarà installata una rete autosostenuta (Di martedì 21 giugno 2022) di Erika Noschese Continuano, seppur tra non poche difficoltà, gli interventi in cantiere per il Ponte dei Diavoli. Una battaglia questa avviata, la scorsa legislatura, dalla consigliera comunale Sara Petrone che, anche fuori da Palazzo di Città, ha lavorato incessantemente per trovare i fondi necessari all’intervento di riqualificazione di uno dei simboli del capoluogo di provincia, per anni dimenticato dall’amministrazione comunale di Salerno a causa dei conti in rosso. In questi giorni, infatti, sono in programma alcuni interventi, già stabiliti da cronoprogramma che saranno seguiti da alcuni interventi relativi alla struttura e alla pulizia della stessa, in attesa di fare andare in porto la riqualificazione, anche l’Art Bonus, ovvero lo strumento individuato dall’allora consigliera Petrone. Adesso, gli operai procederanno a smontare il ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 21 giugno 2022) di Erika Noschese Continuano, seppur tra non poche difficoltà, gli interventi in cantiere per ildei. Una battaglia questa avviata, la scorsa legislatura, dalla consigliera comunale Sara Petrone che, anche fuori da Palazzo di Città, ha lavorato incessantemente per trovare i fondi necessari all’intervento di riqualificazione di uno dei simboli del capoluogo di provincia, per anni dimenticato dall’amministrazione comunale di Salerno a causa dei conti in rosso. In questi giorni, infatti, sono in programma alcuni interventi, già stabiliti da cronoprogramma che saranno seguiti da alcuni interventi relativi alla struttura e alla pulizia della stessa, in attesa di fare andare in porto la riqualificazione, anche l’Art Bonus, ovvero lo strumento individuato dall’allora consigliera Petrone. Adesso, gli operai procederanno a smontare il ...

