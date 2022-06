La commozione di Benedetta Pilato che non riesce a parlare dopo aver vinto l’oro | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 21 giugno 2022) È l’italiana più giovane di sempre a vincere un oro ai Mondiali di nuoto.la delusione olimpica di Tokyo 2020,è riuscita a cancellare quella piccola macchia nella sua ancor giovanissima carriera conquistando il primo posto nella finale dei 100 metri rana ai Mondiali in corso in questi giorni a Budapest. La 17enne tarantina è riuscita a battere, all’ultima gambata, la tedesca Anna Elendt. Subitol’uscita dall’acqua della piscina magiara, la giovanissima atleta delle Fiamme Oro non è riuscita a contenere le lacrime di gioia. LA FOTTUTISSIMAA 17 ANNI È UFFICIALMENTE CAMPIONESSA MONDIALE DEI 100 RANA E A CHI CI VUOLE MALE UNA MAKUMBA#Budapest2022 pic.twitter.com/7Hz4RkTEY5 — alba (@floregig ) June 20, 2022...