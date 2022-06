Vangelo di oggi | lunedì 20 Giugno 2022 | Mt 7 | 1-5 | Commento di Papa Francesco

Pubblicità

CiaoKarol : QUANTO E' GRANDE LA TRAVE NEL NOSTRO OCCHIO? A sentire... il chiacchiericcio...., piuttosto grande! #2parole sul… - VirgoSapientea : Il Vangelo di oggi Lunedì 20 Giugno dal Vangelo secondo Matteo commenta... - Giampier601 : RT @GiovaValentini: “Non preoccupatevi del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena”, dice… - mariamworldart : RT @emiliomau8: MEDITAZIONE SUL VANGELO DI OGGI:'ECCO IL PANE DEGLI ANGELI, PANE DEI PELLEGRINI, VERO PANE DEI FIGLI; NON DEVE ESSERE GETTA… - Joyvalen4 : #sundayHolyBread Quale vangelo stiamo ascoltando a quest'ora? L'unico Vangelo che può condurre l'uomo alla vita et… -

Cerco il Tuo volto

(Matteo 7,1 - 5) Il giudizio uccide Ildi Matteo dici ricorda una verità che sovente dimentichiamo: il giudizio uccide le persone, le paralizza in una condanna, le riduce a una ...Queste parole come si conciliano con quelle deldi: 'Signore non abbiamo che cinque pani e due pesci'. Se ci guardiamo attorno è facile constatare tutte le difficoltà non solo di ordine ... Gesuiti - Commento al Vangelo del giorno, 19 Giugno 2022 - La Giornata internazionale del rifugiato che ricorre domani, 20 giugno, è un’opportunità di verifica per la coscienza individuale e collettiva dell’umanità.Si terrà mercoledì alle 11,30 nel salone d’onore del palazzo arcivescovile di Siena l’evento ‘L’adozione e l’affido, Vangelo visibile. Progetti e prospettive in Toscana’. L’obiettivo è fare il punto s ...