Traffico Roma del 20-06-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione per un incendiobloccato sulla complanare della A24-l’aquila-teramo confine tra Settecamini alla fine della complanare in direzione mentre per un veicolo in panne ci sono file sulla diramazioneSud tra Torrenova e Monte Porzio Catone in direzione dellaNapoli in città un incidente casa fila in via Luigi Petroselli in prossimità di via di Ponte Rotto e rallentamenti per incidente in via del Casale di San Pio Quinto all’altezza di via Appia Antica in via Poggio Verde in prossimità di via dei Sampieri è in via Gallarate all’incrocio con via Casilina prudenza poi in via della Magliana per un scendi all’altezza della Stazione Muratella Ci sono code In entrambe le direzioni per il ...