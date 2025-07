Crollo dei consensi per la Baronessa

Il panorama politico europeo si svela sempre più incerto, con la baronessa Ursula von der Leyen in bilico tra sfide interne ed esterne. Il recente calo di consensi, evidenziato dal mancato supporto di quasi la metà dei presenti, mette in discussione la sua leadership. Ma lei non si arrende, puntando il dito contro le forze russe che, a suo dire, cercano di destabilizzare l’Unione. Scopriamo insieme i retroscena di questa battaglia politica.

Vittoria di Pirro per Ursula von der Leyen: solo la metà dei presenti l’ha supportata, 41 in meno di un anno fa. Ma lei incolpa ancora i russi: «Forze esterne provano a destabilizzarci». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Crollo dei consensi per la Baronessa

Ue, non passa la sfiducia a von der Leyen. Ma per la presidente è una débâcle: crollo dei consensi, solo metà dell’aula vota per salvarla - Nonostante la sfiducia non sia passata, il sostegno a Ursula von der Leyen si rivela fragile: solo metà dell'aula ha votato per salvarla, un chiaro segnale di instabilità politica.