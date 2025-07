Dalle Tenebre alla Luce In piazza Garibaldi il live di Cristiccchi

Dalle tenebre alla luce, Simone Cristicchi apre la rassegna Sound of Lecco 2025 con un live emozionante in piazza Garibaldi. Dopo il successo di “Franciscus” e il riconoscimento a Sanremo, Cristicchi si prepara a incantare il pubblico con il suo nuovo progetto, portando in scena un concerto che unisce poesia, musica e cuore. Non perdere questa magica serata: l’appuntamento è venerdì 18 luglio alle 21.30, per vivere un’esperienza indimenticabile sotto le stelle.

Simone Cristicchi live in piazza a Lecco. Sarò lui ad aprire la rassegna 2025 di Sound of Lecco. L’appuntamento è venerdì 18 luglio alle 21.30. Dopo il successo del tour teatrale Franciscus e la eco di “Quando sarai piccola“, che al Festival di Sanremo gli è valso il premio Giancarlo Bigazzi assegnato dall’orchestra per la miglior composizione e il premio sala stampa Lucio Dalla, Cristicchi torna a incantare il pubblico con il nuovo progetto live: Dalle Tenebre alla Luce summer tour. Lo spettacolo sarĂ un itinerario attraverso le tappe piĂą significative della sua carriera: dagli esordi di “Fabbricante di canzoni“, che ne consacrò il talento, fino alle profonditĂ tematiche dell’ultimo concept-album. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalle Tenebre alla Luce. In piazza Garibaldi il live di Cristiccchi

In questa notizia si parla di: tenebre - luce - piazza - garibaldi

#simonecristicchimusica TOUR 2025 ? LINK-IN-BIO Dalle Tenebre Alla Luce #CristicchiLive 18.07 LECCO | Piazza Garibaldi 19.07 VERONA | Teatro Romano 20.07 CERVERE (CN) | Anfiteatro dell’Anima 22.07 FIESOLE (FI) | Teatro Romano 26.07 JESI (A Vai su Facebook

Sound of Lecco, Cristicchi live in piazza Garibaldi; Simone Cristicchi in concerto - Sound of Lecco 2025; Simone Cristicchi in concerto (gratis) a Lecco: la data.

Dalle Tenebre alla Luce. In piazza Garibaldi il live di Cristiccchi - Sarò lui ad aprire la rassegna 2025 di Sound of Lecco. Secondo ilgiorno.it

Natale a Napoli, ecco l’albero in piazza Garibaldi: «Una luce sulla ... - Natale a Napoli, ecco l’albero in piazza Garibaldi: «Una luce sulla porta della città» Le tante installazioni luminose coloreranno ora la città per tutte le festività ... Lo riporta ilmattino.it