Piombino firmato l’accordo di programma per il rilancio del distretto dell’acciaio

A Piombino si apre una nuova era per l’acciaio: con la firma dell’accordo di programma tra Regione, Ministeri e Metinvest, sono in arrivo 2,5 miliardi di euro per rilanciare il distretto siderurgico e creare nuovi posti di lavoro. Un passo strategico che valorizza il made in Italy e proietta il futuro di Piombino verso una produzione più sostenibile e innovativa. Il rilancio dell’acciaio a Piombino è ora realtà.

PIOMBINO – Futuro dell’acciaio a Piombino, firmato l’accordo di programma con Metinvest che dà il via all’investimento da 2 miliardi e mezzo di euro finalizzato alla produzione di laminati piani ( coils ). L’accordo, il cui schema era stato approvato dalla Regione nell’ultima seduta di giunta, è stato sottoscritto tra gli altri dal ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, dal ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale Davide Gariglio e dal Comune di Piombino. Un accordo chiave che riguarda molteplici aspetti della produzione: dalle infrastrutture alle questioni ambientali ed energetica fino alla salvaguardia occupazionale e alla formazione dei lavoratori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

