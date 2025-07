Le minacce pro Pal e quel silenzio della libera informazione

le opinioni condivisibili, un altro sono le intimidazioni e le minacce che mettono a rischio la libertà di stampa. Ieri mattina, di fronte alla nostra redazione di Milano, attivisti pro Palestina — in realtà pro Hamas e antisionisti — hanno inscenato una protesta minacciosa, contestando le nostre posizioni sulla guerra di Gaza. Un episodio che solleva la domanda: fino a quando potremo parlare liberamente, senza paura di ritorsioni? La libertà d'informazione merita rispetto e tutela, sempre.

Ieri mattina un gruppo di attivisti pro Palestina, in realtà pro terroristi di Hamas e antisionisti, ha inscenato davanti all'ingresso della nostra redazione di Milano una manifestazione di protesta minacciandoci per le nostre posizioni sulla guerra di Gaza, posizioni che riconoscono le ragioni di Israele. Legittimo, ovviamente, non siamo per il divieto di esprimere opinioni contrarie alle nostre. Ma al netto del fatto che un conto sono le opinioni e altro sono le minacce e che la libertà di stampa non dovrebbe mai essere contestata, quello che ci ha preoccupato non sono stati i loro slogan violenti e insensati, bensì il silenzio con cui il circo massimo della libera informazione convocato in seduta permanente per vigilare sul governo delle destre abbia accolto la notizia senza proferire parola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le minacce pro Pal e quel silenzio della "libera informazione"

In questa notizia si parla di: minacce - silenzio - libera - informazione

Minacce di morte alla figlia della Meloni, il silenzio di Schlein e Conte - In un clima politico sempre più teso, le minacce di morte alla figlia di Giorgia Meloni sollevano interrogativi inquietanti sul confine tra critica e violenza.

Un gruppo pro Hamas manifesta sotto la nostra redazione per la guerra a Gaza. Legittimo, per carità, anche perché non ci intimorisce. Quello che ci preoccupa davvero è però il silenzio del circo della libera informazione convocato in seduta permanente Vai su Facebook

Le minacce pro Pal e quel silenzio della libera informazione; Giornalisti minacciati in Italia. Il Rapporto Ossigeno 2024 in sintesi; Minacce per il servizio sul conflitto tra Israele e Palestina: le reazioni.

Le minacce pro Pal e quel silenzio della "libera informazione" - Manifestanti pro Pal con le foto dei giornalisti descritti come "agenti sionisti" ... Riporta ilgiornale.it

Minacce per il servizio sul conflitto tra Israele e Palestina: le ... - Viviamo in un Paese in cui la libera informazione è sempre più sotto attacco, e minacce così violente tentano di intimidire e ridurre al silenzio voci critiche e libere. Come scrive rai.it