Il primo tratto della ferrovia Faentina dopo l’alluvione di marzo riapre fra settembre e ottobre

Dopo l’alluvione di marzo, la ferrovia Faentina si prepara a tornare operativa tra settembre e ottobre, portando nuova linfa alle comunità di Ronta, Crespino del Lamone e Marradi. Un sopralluogo urgente con il presidente Giani e i tecnici di RFI ha verificato gli avanzamenti dei lavori di ripristino, un segnale di speranza per un territorio duramente colpito e desideroso di ripartire. La rinascita di questa linea rappresenta un passo fondamentale verso la normalità.

MARRADI – Sulla linea ferroviaria Faentina interrotta, tra Ronta e Crespino del Lamone sul carrello delle Ferrovie e poi fino a Marradi. Un sopralluogo urgente del presidente Giani insieme al sindaco Tommaso Triberti e i tecnici di Rfi per valutare lo stato di avanzamento dei lavori che Rete Ferroviaria Italiana sta eseguendo per ripristinare i collegamenti, dopo l’ondata di maltempo del 14 e 15 marzo scorsi che ha causato danni gravissimi e interrotto la linea. Sono già stati eseguiti lavori per 5 milioni di euro sui 10 milioni già stanziati per 20 cantieri, che vanno da Ronta fino a Marradi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

