Stanche sì, ma arrese mai. Gli studenti a valanga sull’Ivg.

La recente mozione sull'IVG, discussa e votata dal consiglio comunale, ha acceso un acceso dibattito politico e sociale, provocando anche lo scisma all’interno della coalizione del sindaco Calcinaro. La Rete degli Studenti Medi, presente in aula con molti rappresentanti, sottolinea come, nonostante si trattasse di attuare semplicemente la legge 194 e le linee guida ministeriali, le dichiarazioni ascoltate abbiano rivelato un clima ancora caratterizzato da...

Continua a far discutere la mozione sull’ivg discussa e votata dal consiglio comunale, che è costata al sindaco Calcinaro lo scisma della sua coalizione. Sul tema interviene pure la Rete degli Studenti medi, presente in aula con molti suoi esponenti. "Nonostante il tema fosse la semplice applicazione della legge 194 e delle linee guida ministeriali – commenta il sindacato degli studenti – numerose sono state le dichiarazioni sintomo di una mentalità retrograda che criminalizza il diritto all’aborto. Anche se la mozione è passata, non possiamo non denunciare ciò che è accaduto ieri. Tante le critiche alla cosiddetta base ’ideologica’ e parziale nei consultori, dove si auspica di vedere i pro-vita, al provvedimento giudicato lesivo per i ’diritti del nascituro’ oltre alla strenua difesa dell’ obiezione di coscienza, in realtà non affatto minacciata dalla mozione, e all’indifferenza verso le persone trans". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it