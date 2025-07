Cartelli fuorvianti rimossi dall’ospedale

In un gesto che segna una vittoria per la trasparenza e la corretta informazione, i cartelli fuorvianti all’ospedale di Cento sono stati finalmente rimossi. La capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesca Caldarone, denuncia il silenzio di Acorsi dopo aver sollevato il caso con un’interrogazione pubblica, dimostrando come una semplice azione può fare la differenza nella tutela dei diritti dei cittadini.

"Cartelli fuorvianti all’ ospedale di Cento: dopo la mia denuncia, rimossi nel silenzio di Accorsi". E’ così che la capogruppo di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone, racconta l’episodio relativo al nosocomio centese e a cartelli riportanti la dicitura ‘casa della comunità’. "Dopo la mia interrogazione comunale che ho portato all’attenzione dell’opinione pubblica, i cartelli con la scritta “Casa della Comunità di Cento” apparsi all’interno dell’ospedale sono stati finalmente rimossi – dice la consigliera d’opposizione – questo, nel silenzio più totale dell’ amministrazione Accorsi, che non ha avuto nemmeno il coraggio di spiegare ai cittadini chi li avesse autorizzati e per quale motivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Cartelli fuorvianti rimossi dall’ospedale"

