Smontato l’impianto accusatorio

Al momento tace, e su questo silenzio si addensano domande e aspettative. La sentenza ha smontato l’impianto accusatorio, ma il dibattito politico resta aperto, soprattutto in un clima di attesa per le reazioni dei protagonisti di allora. Come cambieranno ora le dinamiche? E quale sarà il peso di questa decisione sulle future strategie dei leader coinvolti? La vicenda di Bibbiano continua a solleticare curiosità e interrogativi irrisolti.

Nel tourbillon di reazioni politiche seguite alla sentenza del processo di primo grado sugli affidi in Val d'Enza, mancano ancora quelle più attese, ovvero da parte del segretario della Lega, Matteo Salvini, del leader all'epoca dei 5Stelle, Luigi di Maio, ma soprattutto dell'attuale premier, Giorgia Meloni, che nel 2019, da deputata, fu in prima fila nella vicenda, all'insegna dello slogan: "Parlateci di Bibbiano". Al momento tace, e su questo pone l'accento la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein (nella foto sotto): "Passano le ore ma continua il silenzio di Giorgia Meloni su Bibbiano; dopo che la sentenza ha fatto cadere quasi tutte le accuse.

