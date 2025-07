profili falsi e minacce hard a una 21enne

Un dramma tra social e minacce online scuote Porto Sant’Elpidio, dove un 47enne è stato accusato di stalking dopo aver perseguitato una giovane di 21 anni. La vittima, conosciuta su Instagram, ha subito avances invasive, minacce di diffondere video compromettenti e falsi profili con cui si è spacciato per un agente. La scena si fa ancora più inquietante: un caso che evidenzia i rischi delle relazioni digitali e l’importanza di proteggere la propria privacy.

Si conoscono su Instagram, e dopo la fine della loro relazione lui la minaccia di diffondere un video pornografico. Poi la perseguita con un profilo falso, fingendosi una agente della polizia postale, e la minaccia di contattare i familiari per screditarla, attribuendole comportamenti sessuali disinibiti. Così è finito sotto accusa per stalking un 47enne, che vive a Porto Sant’Elpidio. L’altro ieri in tribunale l’uomo, difeso dagli avvocato Rossano Romagnoli e Alberto Gallucci, ha patteggiato un anno, con pena sospesa condizionata alla frequentazione dei corsi per uomini maltrattanti. La vicenda era iniziata a Civitanova nel febbraio 2023 quando la vittima, oggi 21enne, era stata contattata tramite Instagram da una presunta donna, che le aveva proposto di girare un video hard per 300mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it